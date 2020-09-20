Пермский мэр потребовал уволить директора школы из-за выборов

Директор школы участвовала в выборах Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Большесосновском районе (Пермский край) директора Петропавловской школы Мадину Чечкину решили уволить после того, как та попыталась избраться депутатом. Информацию на своей странице опубликовал депутат заксобрания края Андрей Бурдин. К нему обратились коллеги Чечкиной и родители учеников.

«К сожалению, Чечкина их (выборы — прим. ред.) проиграла. Удивительно, но вместо того, чтобы поблагодарить директора за гражданскую позицию, районная администрация решила от нее избавиться. Директору [школы] позвонил и. о. начальника управления развития образования администрации [Михаил] Чеботнов. Он сказал, что глава района Владимир Тресков потребовал уволить ее без объяснения основания», — говорится в письме.

Если Чеботнов не уволит педагога, то сам лишится своего места, отмечают авторы обращения. Они утверждают, что после этого у директора школы «случился сердечный приступ» и она ушла на больничный. URA.RU не удалось получить комментарий Трескова — в его приемной пояснили, что мэр находится на совещании. Сотовый телефон директора Петропавловской школы оказался недоступен для звонка.

Депутат Бурдин на своей странице в соцсетях пояснил, что готов защищать педагога, «которого увольняют с работы по политическим мотивам». Он также посоветовал главе района «начать обретать мудрость» и «вести себя достойно».