Самый крупный вуз Перми отправил студентов на карантин

У студентов и преподавателей политеха выявили коронавирус Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пермский политехнический университет (ПНИПУ) отправил часть студентов на карантин. Об этом URA.RU сообщили в вузе. Там пояснили, что у студентов и преподавателей университета выявили коронавирусную инфекцию.

«На сегодняшний день в пермском „политехе“ у восьми студентов подтвержден COVID-19. Студенты переведены на дистанционное обучение. Среди сотрудников [вуза] есть трое заболевших. Они также изолированы, и в данный момент проходят лечение. Контактировавшие с заболевшими лица находятся под наблюдением», — пояснила пресс-служба вуза со ссылкой на данные проректора по учебной работе ПНИПУ Николая Лобова. Сколько всего студентов переведено на удаленное обучение — в университете назвать затруднились.

В «политехе» также отметили, что дистанционно продолжают учиться и некоторые иностранные студенты, в силу ряда причин находящиеся сейчас на родине. При этом полностью переходить на дистант вуз пока не планирует.

Для предотвращения распространения COVID-19 в политехническом университете регулярно проводят дезинфекцию, а на территории вуза действует строгий масочный режим и обязательная термометрия. По количеству студентов ПНИПУ занимает первое место в крае (более 18 тыс. обучающихся).

С понедельника, 21 сентября, часть занятий начал проводить в дистанционном формате и Пермский классический университет. На минувшей неделе на удаленку были переведены некоторые студенты Пермского педагогического университета и Пермской фармацевтической академии. В этих вузах также выявили коронавирус.