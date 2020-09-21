Источник: на вещах Навального не нашли следов яда

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Алексей Навальный находится в берлинской клинике Charite Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Алексей Навальный впал в кому

Эксперты не обнаружили на личных вещах блогера Алексея Навального никаких опасных веществ. Об этом заявили в правоохранительных органах РФ.

«В его вещах никаких опасных, отравляющих, иных веществ или их следов не обнаружено», — заявил ТАСС источник в органах. Ранее в блоге на своем сайте Навальный написал сообщение, в котором потребовал правоохранительные органы вернуть ему личные вещи, изъятые для проверки месяц назад.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. Самолет посадили в Омске, Навальный впал в кому и был доставлен в местную больницу. Оттуда его перевезли в клинику Charite в Берлине, правительство Германии заявило, что в организме Навального обнаружили следы яда из группы «Новичок». 7 сентября Навальный вышел из комы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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