Свердловский минздрав потратит полмиллиона на секс-работниц

Специалисты помогут девушкам в решении проблем со здоровьем Фото: depositphotos.com

новость из сюжета Эпидемия ВИЧ на Урале

Министерство здравоохранения Свердловской области выделило 500 тысяч рублей на секс-работниц. Об этом URA.RU сообщили в некоммерческой организации «Новая жизнь», получившей субсидию минздрава. На эти деньги ее волонтеры и социальные работники должны будут помочь секс-работницам в решении проблем, связанных со здоровьем.

Программа, на которую выделены деньги, называется «Проведение профилактических мероприятий по ВИЧ-инфекции в местах пребывания групп повышенного риска», к которым медики относят наркоманов, гомосексуалистов и проституток. «Большая часть субсидии будет направлена на секс-работниц», — рассказала URA.RU руководитель проекта Мария Грейсман.

Программа заработала с 1 сентября и реализуется в партнерстве со свердловским центром СПИДа. «Мы выезжаем к представителям групп риска: медик центра СПИДа проводит тестирование, а наши консультанты, прошедшие специальное обучение — дотестовые и послетестовые консультации», — говорит Грейсман.

«Новая жизнь» не первый раз занимается проблемами здоровья секс-работниц: в 2017 году аналогичная программа реализовывалась в Екатеринбурге при поддержке «Открытого института здоровья»: для работниц коммерческого секса проводилось обучение на тему ВИЧ-инфекции, тренинги, как убедить клиентов пользоваться презервативом, а также исследование, в ходе которого протестировали 200 проституток (ВИЧ-инфекция была обнаружена у 14%).

Летом 2020 «Новая жизнь» провела новое исследование (опросили 173 секс-работницы) — оно показало, что ВИЧ-инфекцией заражено 11% девушек. При этом 53% из них совмещают секс-услуги с другой работой или учебой.

Вот такие гигиенические наборы вручают девушкам после тестирования и консультаций на тему ВИЧ Фото: НКО «Новая жизнь»