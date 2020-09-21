Одна страна заблокировала санкции Евросоюза против Беларуси

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Виды Стокгольма. Швеция, флаг евросоюза, европа, стокгольмская ратуша
Главы МИД стран ЕС не смогли утвердить санкционный список из белорусских чиновников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Министры иностранных дел стран ЕС не согласовали список официальных лиц Беларуси, против которых будут введены санкции. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

«Сегодня мы не смогли принять решение относительно санкций за нарушение прав человека из-за „взятия в заложники“ со стороны одной страны-члена», — цитирует Ринкевичса RT. Министр отметил, что такая ситуация посылает неправильный сигнал Беларуси и всему миру. При этом Ринкевичс не уточнил, из-за какой именно страны не удалось достигнуть единогласного решения.

По некоторым данным, принять решение помешал Кипр, пишет «Национальная служба новостей». Страна якобы продолжает требовать введения санкций против Турции за ее политику в Средиземном море.

Ранее в Евросоюзе заявили о намерении ввести санкции против действующего главы Беларуси Александра Лукашенко и других чиновников. Евродепутаты планируют вводить ограничения против тех, кто лично курировал нарушения прав человека и избиения граждан на мирных акциях. Также Европартамент намерен перестать считать Лукашенко президентом страны, сообщает «Утро.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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