Юлия Рябикова винит в случившемся врачей ишимской ОКБ №4 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Ишима Юлия Рябикова потеряла ребенка после обращения в местную больницу с жалобами на аппендицит. Об этом она рассказала в беседе с URA.RU. В случившемся Рябикова винит сотрудников роддома.

«Я приехала сама в приемное отделение. Сказала, что у меня болит бок. Меня отправили в роддом. Там меня посмотрели, сказали, что нужна госпитализация. Я легла, мне понаставили капельниц и к утру боль прошла, меня нечего не беспокоило и я уже собиралась домой, но меня повели на УЗИ и потом вот начали говорить, что ребенок жить не будет. Операций мне никаких не делали, положили под наблюдение и все», — пояснила она агентству.

Рябцева уточнила, что врачи сказали ей о том, что ребенок изуродован, и, в лучшем случае, родится инвалидом. Хотя на протяжении беременности плод не раз осматривали врачи и никаких патологий не выявили. Ишимка пояснила, что врачи местного роддома без согласования с ней поставили ей медицинские препараты, вызвавшие преждевременные роды. Тело мертворожденного ребенка Рябцевой выдали только после настойчивых требований роженицы. Сейчас она ищет через соцсети женщин, которые также пострадали от действий сотрудников Ишимского роддома. Так как, по ее словам, о нем ходит дурная слава.

Получить оперативный комментарий в областной клинической больнице №4, к которой относится роддом, URA.RU не удалось: туда направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен в областной департамент здравоохранения.