Женщина 76 лет обогнала тысячу человек на Московском марафоне

Жительница подмосковного Реутова, 76-летняя Людмила Колобанова обогнала тысячу бегунов на 42-километровой дистанции Московского марафона. Женщина финишировала за пять часов и 29 минут.
«Я вышла на дистанцию после травмы. На 19-м километре хотела сойти из-за боли, но решила не сдаваться. Приняла болеутоляющее», — цитирует Колобанову сайт «Подмосковье сегодня». Свой забег Колобанова посвятила 75-летию победы в Великой Отечественной войне и 80-летию Реутова.
Спортсменка обогнала участников, которые были на 30,40 и даже 50 лет младше ее. Некоторые признавались, что стали бегать, вдохновившись примером Колобановой.
В Московском марафоне на выбор предлагаются дистанции в 10 и 42 километра. Участие в забеге приняли свыше 30 тысяч человек.
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