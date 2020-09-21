Женщина 76 лет обогнала тысячу человек на Московском марафоне

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Чемпионат России по легкой атлетике. Челябинск, легкая атлетика, бег
В Московском марафоне участвовало более 30 тысяч человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница подмосковного Реутова, 76-летняя Людмила Колобанова обогнала тысячу бегунов на 42-километровой дистанции Московского марафона. Женщина финишировала за пять часов и 29 минут.

«Я вышла на дистанцию после травмы. На 19-м километре хотела сойти из-за боли, но решила не сдаваться. Приняла болеутоляющее», — цитирует Колобанову сайт «Подмосковье сегодня». Свой забег Колобанова посвятила 75-летию победы в Великой Отечественной войне и 80-летию Реутова.

Спортсменка обогнала участников, которые были на 30,40 и даже 50 лет младше ее. Некоторые признавались, что стали бегать, вдохновившись примером Колобановой.

В Московском марафоне на выбор предлагаются дистанции в 10 и 42 километра. Участие в забеге приняли свыше 30 тысяч человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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