СК РФ проверит Пашаева на причастность к хищению квартиры

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Продление меры пресечения по делу Алексея Миронова. Екатеринбург, следственный комитет, форма, шеврон
Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку  в отношении адвоката Эльмана Пашаева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку в отношении адвоката Эльмана Пашаева, который представлял интересы актера Михаила Ефремова. Если нарушения будут найдены, то юристу грозит уголовное наказание.

«Организовать доследственную проверку и при наличии оснований возбудить уголовное дело по материалам СМИ о возможных противоправных действиях Эльмана Пашаева», — говорится в сообщении на сайте СКР. Там отмечается, что поводом для проверки стали публикации в СМИ о том, что Пашаев мог обманным путем завладеть квартирой в Москве. В ответ на это адвокат заявил РИА «Новости», что не боится никаких проверок и отрицает свое участие в квартирном мошенничестве.

Так, семья Кирсановых обвинила Пашаева в хищении квартиры. По их словам, адвокат приватизировал на свою семью всю квартиру и оставил без единственного жилья женщину, страдающую расстройством личности. Сам Пашаев назвал эти обвинения глупостью и бредом, передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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