США создадут коалицию против «Северного потока — 2»

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Госсекретарь Майк Помпео надеется на поддержку со стороны Европы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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США сформируют коалицию, которая помешает завершению строительства «Северного потока — 2». Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Мы надеемся, что „Северный поток — 2“ не будет достроен, и мы работаем над созданием коалиции, чтобы этого не произошло», — сказал Помпео в интервью немецкому изданию Bild. Он уверен, что газопровод создает риски для Европы, так как она становится зависимой от российского газа. Госсекретарь США выразил надежду, что в правительстве Германии будут солидарны с этим решением на фоне ситуации с блогером Алексеем Навальным, который лечится в Берлине и в организме которого немецкие врачи обнаружили следы яда.

Ранее депутат бундестага от Левой партии Грегор Гизи заявил, что ситуация с Навальным выгодна тем, кто был против строительства газопровода, передает «Газета Кемерова». Тем временем министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что газопровод «Северный поток — 2» находится в высокой степени готовности, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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