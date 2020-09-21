В России заработал инструмент против «зарплатного рабства»

В системе быстрых платежей (СБП) заработал новый сервис — переводы от компаний физическим лицам. В частности, в скором времени это позволит работодателям перечислять сотрудникам зарплаты по номеру телефона.
«Новый сервис можно использовать для любых целевых переводов от компаний физлицам, например, для перечисления денежных призов за участие в конкурсах и акциях, средств за возврат товаров или дохода от инвестиций, в дальнейшем — для выплаты заработной платы», — рассказал газете «Известия» директор по развитию «Делобанка» Ирина Кузьмина. По ее словам, также этот механизм будет полезен микрофинансовым организациям при выплате займов своим клиентам.
Представители банков «Веста», ПСБ, Абсолют, «Открытие», Росбанк, «Тинькофф», «Дом.РФ», «Зенит» и УБРиР сообщили изданию, что уже работают над внедрением нового функционала в свои системы. Одна из главных целей нового сервиса — решить проблему так называемого зарплатного рабства, когда работнику навязывают услуги определенного банка для получения зарплаты.
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