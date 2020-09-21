21 сентября 2020

Больницы для пациентов с коронавирусом загружены на 81%. Регионы предупредили о новых вспышках

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Инфекционная больница, куда доставляют больных коронавирусной инфекцией. Челябинск, заражение, спецодежда, эпидемия, медицина, врачи, скорая помощь, инфекция, защитная одежда, врач, скорая помошь, медики, пандемия коронавируса, инфекционная больница, противочумной костюм
Больницы, куда доставляют пациентов с коронавирусом, загружены на 81% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Коечный фонд, выделенный для лечения больных коронавирусом, уже заполнен более чем на 81%. Об этом журналистам рассказали в Минздраве РФ.

«В настоящее время объем коечного фонда для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 равняется 126,2 тыс. коек, из которых загружено 81,3%, В то же время отмечаем, что в настоящее наблюдается прогнозируемый ранее экспертами Минздрава России подъем заболеваемости коронавирусом», — приводит газета «Известия» сообщение ведомства. При этом там отметили, что на случай неблагоприятного развития событий был сформирован «мобилизационный потенциал».

Директор Института медицинской паразитологии имени Марциновского вирусолог Александр Лукашев в беседе с изданием заявил, что темп роста заболеваемости в ближайшее время будет увеличиваться. Причем сейчас под угрозой находятся регионы, где почти не было вспышки весной.

«Есть города, где было много случаев заболевания, среди них Москва, Санкт-Петербург. Здесь не будет ярко выраженной второй волны, подъем заболеваемости будет более плавным и легко управляемым. А вот в регионах, где практически не было первой волны, угроза сейчас ничуть не ниже, чем в апреле. Для них всё только начинается», — считает Лукашев.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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