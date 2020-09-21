Коечный фонд, выделенный для лечения больных коронавирусом, уже заполнен более чем на 81%. Об этом журналистам рассказали в Минздраве РФ.
«В настоящее время объем коечного фонда для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 равняется 126,2 тыс. коек, из которых загружено 81,3%, В то же время отмечаем, что в настоящее наблюдается прогнозируемый ранее экспертами Минздрава России подъем заболеваемости коронавирусом», — приводит газета «Известия» сообщение ведомства. При этом там отметили, что на случай неблагоприятного развития событий был сформирован «мобилизационный потенциал».
Директор Института медицинской паразитологии имени Марциновского вирусолог Александр Лукашев в беседе с изданием заявил, что темп роста заболеваемости в ближайшее время будет увеличиваться. Причем сейчас под угрозой находятся регионы, где почти не было вспышки весной.
«Есть города, где было много случаев заболевания, среди них Москва, Санкт-Петербург. Здесь не будет ярко выраженной второй волны, подъем заболеваемости будет более плавным и легко управляемым. А вот в регионах, где практически не было первой волны, угроза сейчас ничуть не ниже, чем в апреле. Для них всё только начинается», — считает Лукашев.
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