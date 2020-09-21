В Госдуме предложили ввести продуктовые карты для бедных россиян

В России необходимо ввести продуктовые банковские карты, на которые малоимущие россияне получали бы финансовую помощь от государства. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия», лидер фракции в Госдуме Сергей Миронов.
Политик напомнил, что число россиян, живущих за чертой бедности, по последним данным, достигло почти 20 млн. И это только те, кто зарабатывает меньше 11,5 тысяч рублей (МРОТ). «Но в стране много людей, которые зарабатывают 11,6 тыс. рублей, 20 тыс. рублей в месяц. Это тоже очень мало, но получается, что их доходы настолько высоки, что в выборку Росстата эти люди уже не попадают, что сильно искажает официальные данные», — подчеркнул Миронов.
Чтобы исправить ситуацию, властям необходимо принимать «срочные меры». В числе таких парламентарий предложил продолжить выплачивать пособия семьям с детьми, ввести другие формы материальной помощи, а также ввести продуктовые банковские карточки. «Россияне с низкими доходами должны получать средства на карту для приобретения товаров российского производства. Уверен, что если эта программа заработает, то средства получат не 19,9 миллионов человек, а гораздо больше», — считает Миронов. Деньги на поддержку граждан, по его словам, следует взять из Фонда национального благосостояния.
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