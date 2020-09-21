Моор оценил потери бюджета Тюменской области от коронавируса

Бюджет Тюменской области может потерять 36 млрд рублей из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил губернатор региона Александр Моор.
«[Тюменская] область может недополучить около 20% от запланированного в 2020 году дохода, или 36 млрд рублей», — цитирует ТАСС Моора. По его словам, доходы бюджета региона на 70% зависят от курса рубля и цены на нефть.
Моор добавил, что правительство области пытается восполнить потери бюджета. Власти сотрудничают с крупными нефтегазовыми компаниями.
Несмотря на пандемию коронавируса, экспорт некоторых товаров в Тюменской области увеличился. Поставки древесины и целлюлозно-бумажной продукции выросли на 28%, продовольственных товаров — на 19%, металлов и металлических изделий — на 39%.
В Тюменской области продлили режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса, передает RT. Однако статистика заболеваний показывает, что рост заболеваемости в регионе незначительный.
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