21 сентября 2020

Иммунитет к коронавирусу может дать другая опасная болезнь

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Иммунитет к COVID-19 может появиться, если привиться от лихорадки денге Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

У людей, которые переболели лихорадкой денге, может появиться иммунитет к коронавирусу. Об этом говорится в исследовании профессора из университета Дьюка (США) Мигеля Николелиса.

«Инфекция денге может обеспечить определенный уровень иммунологической защиты от коронавируса», — цитирует издание Reuters Николелиса. По его словам, иммунитет к COVID-19 также может появиться, если привиться от лихорадки денге.

Ученый обнаружил, что в тех городах Бразилии, где была замечена эта инфекция, реже заражались коронавирусом. Кроме того, анализ крови людей, у которых есть иммунитет к лихорадке денге, показывает ложноположительный результат на COVID-19.

Николелис подчеркнул, что это взаимодействие инфекций показывает, что вирусы связаны друг с другом, хотя принадлежат к разным семействам. Ученые будут проводить дальнейшие исследования.

Ранее СМИ сообщили, что на востоке Китая замечены вспышки лихорадки денге, передает RT. Больной посещал Индию, Мьянму и Пакистан.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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