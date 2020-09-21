Уральский священник пишет письма из Аргентины, сидя в Алапаевске

Отец Леонид управляет отдаленной епархией дистанционно Фото: с сайта Алапаевской епархии

Отец Леонид (Степан Солдатов), назначенный весной епископом в Аргентину, управляет вверенной ему епархией на расстоянии — из Алапаевска. Он должен был улететь в Буэнос-Айрес еще в марте, но помешал коронавирус. «Пока он руководит епархией дистанционно — по телефону и по скайпу», — рассказал URA.RU источник в кругах священнослужителей.

Письма за подписью епископа аргентинского тоже уходят из Алапаевска. Оригинальным стало и наполнение сайта Аргентинской епархии: сообщения о дне трезвости в Кампана-дас-Миссоес и богослужениях в Мар-дель-Плата чередуются с новостями о литургиях в храмах Алапаевска.

Однако скоро все изменится: по данным URA.RU, уже на днях отец Леонид должен вылететь в Южную Америку. Как рассказывают его знакомые, владыка в сильном волнении: назначение, которое для дипломата было бы экзотикой, для миссионера — труднейшее испытание.

Вот так теперь выглядят сообщения на сайте Аргентинской епархии Скриншот: с сайта southamerica.cerkov.ru

«На всю Южную Америку пятнадцать православных священников, — говорит знакомый отца Леонида. — Православие там — на уровне секты. Он сетовал, что ему здесь было трудно, когда назначили епископом в Алапаевске — волею судеб он окажется там, где действительно трудно».

Отъезд отца Леонида URA.RU подтвердили в его родной епархии. «На прошлой неделе он служил в храмах Алапаевска. Когда состоится его последняя служба здесь, обязательно объявим», — сообщили в епархии. Сам владыка не стал комментировать отъезд, сославшись на занятность.

Владыка Леонид (Степан Солдатов) — один из самых молодых архиереев РПЦ и человек с удивительной судьбой: в 11 он стал послушником мужского монастыря в Алапаевске, закончил медучилище и медуниверситет, стал хирургом, несколько лет работал врачом, получая при этом духовное образование и работая на разных должностях в РПЦ. В 34 года назначен епископом.

Отец Леонид по-прежнему проводит службы в храмах Алапаевска Фото: с сайта alapaevsk-eparchy.ru

Но скоро все изменится Фото: с сайта alapaevsk-eparchy.ru