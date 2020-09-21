В Златоусте банда детей обворовывала супермаркеты

Малолетние преступники обворовывали сетевые супермаркеты в Златоусте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Златоусте суд признал семерых несовершеннолетних виновными в серии краж и мошенничестве. Дети в возрасте от 14 до 17 лет обворовывали сетевые магазины «Магнит» и «Пятерочка», сообщила URA.RU пресс-секретарь прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева.

«Преступления совершались как путем тайного хищения товаров днем, так и при проникновении в магазины ночью через разбитые ими стекла и взломанные двери. Большая часть детей из благополучных семей. Они совершали преступления „за компанию“ и себе из похищенного ничего не оставляли», — добавила официальный представитель надзорного ведомства.

На детей завели уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу с незаконным проникновением в помещение и кража группой лиц по предварительному сговору), ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Двоим назначен штраф в 1000 и 1500 рублей, четверым — обязательные работы на срок от 60 до 70 часов. Один несовершеннолетний, ранее судимый за аналогичные преступления, приговорен к лишению свободы на два года шесть месяцев и 10 дней.