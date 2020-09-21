У жительницы Кургана, которую лечили от вируса, лопнул аппендицит

Врачи полмесяца не могли найти аппендицит у женщины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

У жительницы Кургана врачи полмесяца не могли найти запущенный аппендицит, из-за чего она оказалась в тяжелом состоянии. Об этом случае 22 сентября в соцсетях рассказала дочь женщины.

Девушка рассказала, что сначала у ее мамы поднялась температура. Врач, которого вызвали, выписала женщине противовирусные препараты, однако у больной после лечения появилась боль в животе. Второй врач неправильно измерил температуру. Только когда женщина доказала, что у нее высокая температура, ей назначили лечение. «Нас две недели продержали на больничном с ротавирусным, не взяв даже общие анализы», — объяснила девушка в посте группы соцсести «ВКонтакте» «Реальный Курган».

По ее словам, только платный гинеколог отправил пациентку в Курганскую областную клиническую больницу, где выяснилось, что у женщины лопнул аппендицит, из-за чего случился перитонит. «Она находится в тяжелом состоянии, и [ее] можно сказать сделали инвалидом», — добавила дочь пациентки.

Девушке ответили представители областного департамента здравоохранения. «Для всестороннего рассмотрения данного сообщения и принятия конкретных мер реагирования просим автора поста уточнить контактные данные мамы», — написали представители ведомства. С автором поста URA.RU связаться не удалось.