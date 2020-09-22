Стало известно, о чем будет говорить Путин в ООН

В своем видеообращении на Генассамблее ООН, заседание которой пройдет 22 сентября, президент России Владимир Путин расскажет о вызовах пандемии коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Речь президента будет о том самом беспрецедентном вызове, который бросила нам пандемия. И о тех многочисленных болячках человечества, которые эта пандемия обострила», — цитирует RT в своем telegram-канале представителя Кремля.
Начало сессии запланировано на 17:00 по московскому времени. Речь Путина будет показана седьмой, после 18:00. Как уточняет «
В прошлом обращении в 2015 году президент РФ раскритиковал Совет безопасности ООН за недостаточную эффективность. В подтверждение своих слов он указывал на «экспорт «демократических» революций» и вмешательство в дела других стран».
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