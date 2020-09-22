Стало известно, о чем будет говорить Путин в ООН

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
Речь Путина будет посвящена пандемии коронавируса и обострению «человеческих болячек» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В своем видеообращении на Генассамблее ООН, заседание которой пройдет 22 сентября, президент России Владимир Путин расскажет о вызовах пандемии коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Речь президента будет о том самом беспрецедентном вызове, который бросила нам пандемия. И о тех многочисленных болячках человечества, которые эта пандемия обострила», — цитирует RT в своем telegram-канале представителя Кремля.

Начало сессии запланировано на 17:00 по московскому времени. Речь Путина будет показана седьмой, после 18:00. Как уточняет « Федеральное агентство новостей», многие главы государств отказались от поездки на 75-ю Генассамблею ООН в Нью-Йорк, выбрав формат видеообращения.

В прошлом обращении в 2015 году президент РФ раскритиковал Совет безопасности ООН за недостаточную эффективность. В подтверждение своих слов он указывал на «экспорт «демократических» революций» и вмешательство в дела других стран».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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