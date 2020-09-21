Тюменские таксисты зарабатывают на нарушении закона

Водители такси в Тюмени предлагают пассажирам купить алкоголь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени водители агрегатора «Яндекс.Такси» предлагают пассажирам купить у них крепкий алкоголь в ночное время, когда продажа спиртных напитков в магазинах запрещена постановлением правительства региона. Об этом URA.RU сообщили жители города, столкнувшиеся с ситуацией. По их словам, таксисты при этом завышают стоимость товара в два-три раза.

«На выходных мы катались ночью на такси. Решили попробовать найти магазин, в котором можно купить вина. Но водитель сразу нам сказал, что сейчас ночь и никто нам вино не продаст. Но сказал при этом, что у него есть пара бутылок. Стоимость озвучил на 500 рублей дороже, чем в магазине. Мы от этого предложения решили отказаться», — пояснили агентству собеседники на условиях анонимности.

Другой инсайдер агентства, работающий в одном из тюменских таксопарков — партнеров «Яндекс.Такси» рассказал URA.RU о том, что подобной нелегальной торговлей занимаются многие водители. «Таксистам стали меньше платить за заказы, а выживать как-то надо. Вообще, эта идея не нова: так еще в Советском Союзе делали. Все новое — хорошо забытое старое», — заявил URA.RU собеседник на условиях анонимности. В центральный офис компании «Яндекс.Такси» направлен письменный запрос.