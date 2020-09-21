В Тюмени исторический памятник продали за один рубль

Участок под зданием обошелся в 17,5 млн рублей Фото: CC BY 2.0, Blogtrepreneur (howtostartablogonline.net), Legal Gavel & Open Law Book

В Тюмени за рубль продали исторический памятник культуры — ночлежный дом Общества попечения о бедных 1903 года постройки. Новый собственник — компания «ЛидерРиэлт» — должен будет в течение пяти лет отреставрировать здание. При этом за участок под домом фирма отдала 17,5 млн рублей. Данная информация приведена в протоколе об итогах конкурса по продаже здания.

«Победитель конкурса — „ЛидерРиэлт“. Цена сделки приватизации — 17 млн 537 тыс. 999 рублей, в том числе цена земельного участка — 17 млн 537 тыс. 998 рублей», — указано в информационном сообщении об итогах торгов. Согласно приведенным данным, в собственность «ЛидерРиэлт» передается здание по адресу ул. Даудельная, 1 корпус 9 площадью 872 кв. м. и участок площадью 15 соток. Дом является частью больничного ансамбля из трех зданий на Даудельной. Его состояние оценивается как ограниченно работоспособное. В несущих стенах найдены вертикальные трещины.

Компания «ЛидерРиэлт» специализируется на покупке, продаже и приватизации зданий, ее единственный владелец — предприниматель Владимир Паршуков. Также он является владельцем компании «Новодом», работающей в той же сфере деятельности.

Вместе с ночлежным домом на продажу выставлен расположенное по соседству с ним памятник культуры «Городская хирургическая больница» (бывшее отделение флюорографии), торги в отношении него запланированы на 23 сентября. Ранее URA.RU сообщало, что тюменские власти выставили на продажу часть дома с торговыми лавками А.И. Соколовой на улице Республики, 21, где ранее располагался департамент культуры Тюмени.