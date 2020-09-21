В свердловском ОВД рассказали о девочке, терроризировавшей школу

В ОВД считают, что девочка перестала издеваться над школьниками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Стали известны подробности о восьмикласснице, которая терроризировала школу № 1 города Артемовского (Свердловская область). Об этом заявил пресс-секретарь ОВД Артемовского.

«Указанные в статье факты имели место в сентябре 2019 года. Данные факты зарегистрированы в ОВД по Артемовскому району и по ним проводилась доследственная проверка. Привлечение к административной ответственности по ст. 6.1.1 КоАП РФ девушки, изображенную на видео, невозможно т. к. на момент совершения правонарушения она не достигла возраста для привлечения к административной ответственности», — сообщил URA.RU пресс-секретарь ОВД Евгений Баченин.

По словам Баченина, школьница исправилась. «С декабря 2019 года в поведении несовершеннолетней заметна положительная динамика, она стала посещать школу, выполнять домашнее задание, выполняет работу на уроках, в конфликтных ситуациях не замечена, в школе ведет себя спокойно. Полученный жизненный урок позволил ей пересмотреть свое поведение, и как результат она больше не попадала в поле зрения полиции», — добавил Баченин.

Ранее URA.RU писало, что прокуратура Свердловской области начала проверку по факту агрессивного поведения девочки, которую три гда подряд оставляли на обучение в восьмом классе, державшую в страхе всю школу. Позже аналогичную проверку начал Следственный комитет.