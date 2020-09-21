В Екатеринбурге вдвое занижают число заболевших коронавирусом

Данные статистики расходятся с реальностью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Екатеринбурге на минувшей неделе коронавирусом заболело вдвое больше горожан, чем об этом сообщали официально. Об этом свидетельствуют данные таблицы закрытой статистики — имеются в распоряжении URA.RU. Несоответствия обсуждали в ходе заседания городского штаба по борьбе с коронавирусом, сообщил также источник из числа участников совещания.

За неделю с 14 по 20 сентября в Екатеринбурге коронавирусом заболело около 870 человек — такие данные содержатся в закрытых источниках, доступных городским медикам. При этом официально штаб по борьбе с коронавирусом сообщал о цифре вдвое меньше — 423 заболевших горожанах. По данным источников, ходе совещания заседания городского штаба 22 сентября также стало известно о 136 заболевших жителях Екатеринбурга, в то же время областной штаб отчитался о 65 новых заразившихся жителях областного центра.

«Представитель Роспотребнадзора Елена Потапкина сообщила, что данные о числе заболевших коронавирусом поступают в городской оперативный штаб несвоевременно. Картина оказывается, мягко говоря, неполной», — сообщил инсайдер.

Ранее URA.RU, сообщало, что Потапкина жаловалась на несоответствие числа заболевших коронавирусом городского оперативного штаба и информации, получаемой Роспотребнадзором, напрямую из больниц. По этому поводу свою проверку начали «компетентные органы», заявила тогда Потапкина. В региональном штабе коронавируса отрицают несоответствие официальной статистики действительности.