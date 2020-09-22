За призывы к отчуждению территорий России будут штрафовать Фото: Анна Майорова © URA.RU

Госдума одобрила законопроекты о наказаниях за призывы к отчуждению территории РФ и за действия, ведущие к нарушению территориальной целостности государства. Инициативы были приняты в первом чтении.

«Для граждан штраф от 30 до 60 тыс. рублей, для должностных лиц — от 60 до 100 тыс. рублей, для юридических — от 200 до 300 тыс. рублей», — передает ТАСС. Административные штрафы будут применять к лицам, совершившим правонарушение впервые. Соответствующие поправки предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях РФ.

В случае повторных призывов гражданину будет грозить уголовный штраф от 200 до 400 тысяч рублей. Кроме того, УК РФ дополнится статьей об отчуждении территорий России или действиях, направленных на нарушение территориальной целостности государства. В качестве наказания предлагается лишение свободы на срок от шести до 10 лет. Исключение составят работы по определению границ с сопредельными государствами.