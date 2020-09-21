21 сентября 2020

После заморозков курганцам пообещали еще одну проблему с погодой

© Служба новостей «URA.RU»
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Карчевская роща. Курган, непогода, дождь, карчевская роща
В регионе ожидаются дождь и ветер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области 23 сентября помимо заморозков ожидаются порывы ветров до 21 метра в секунду. О сильном ветре сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области со ссылкой на синоптиков.

«23 сентября на территории региона возможны дожди, местами усиление порывов ветра до 21 м/с», — сообщили в МЧС. По шкале Бофорта с 20,8 метров в секунду начинается штормовой ветер.

Курганские спасатели объяснили, что из-за такой погоды в регионе повышается риск отключения электричества, обрывов линий электропередач, природных пожаров, ДТП, падения рекламных щитов и деревьев, а также могут пострадать крыши домов. Представители МЧС просят проводить меньше времени на улице, отказаться от дальних поездок и не ходить под местами, которые может повредить ветер.

До 24 сентября в регионе ночью ожидаются заморозки. Температура упадет до -3 градусов. Ранее сообщалось, что в эти дни порывы ветра могут достигнуть 18 метров в секунду.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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