Власти ЯНАО ради муниципальной реформы меняют правила охоты

Законодательство об охоте в ЯНАО исправили, не дожидаясь окончания реформы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Региональное законодательство об охоте в ЯНАО пришлось изменить, чтобы привести в соответствие муниципальной реформе, которую проводят окружные власти. Это следует из опубликованного на сайте окружного правительства законопроекте о внесении поправок.

«Слова „района“ дополнить словами „или муниципального округа в автономном округе“», — говорится в тексте проекта закона О внесении изменений в статью 5 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О регулировании отдельных отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории ЯНАО». Согласно документу, распределение разрешений на охоту на бурого медведя, лося и дикого северного оленя будет производиться не только в муниципальных районах, но и в муниципальных округах ЯНАО.

Ранее сообщалось, что в каждом их трех районов ЯНАО — Надымском, Тазовском и Пуровском — произойдет объединение поселений в муниципальные округа. В двух Надымском и Пуровском районах при этом реформу придется завершать новым главам — Дмитрию Жаромских и Антону Колодину, в Тазовском районе губернатор Дмитрий Артюхов заинтересован в том, чтобы сохранить на посту мэра Василия Паршакова.

После завершения реформы расходы на выборы и содержание местных администраций резко уменьшатся. Кроме того, в поселениях будет упразднен депутатский корпус: в каждом поселении появится свой районный депутат, к которому население сможет обращаться.