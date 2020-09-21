21 сентября 2020
20 сентября 2020

Экс-мэра Челябинска Тефтелева доставили в суд. ФОТО, ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тефтелев. Челябинск
Пристав привез экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева в суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

Приставы привезли экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева в Центральный райсуд, где 22 сентября начинается рассмотрение его дела о получении взятки. Бывший градоначальник прибыл без наручников и в медицинской маске, передает корреспондент URA.RU.

Тефтелев. Челябинск
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На вахте Тефтелев предъявил паспорт, выложил ключи из кармана. В сопровождении приставов пошел в зал заседаний. Увидев журналистов, он поздоровался. «Добрый день!», сказал экс-мэр.

Тефтелев обвиняется в том, что вместе с начальником управления капстроительства мэрии Евгением Пашковым получили 2,5 млн рублей от депутата гордумы Сергея Селещука. Фирма народного избранника за это выиграла тендер на строительство школы в микрорайоне Парковый.

Тефтелев. Челябинск
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-мэр признал вину, заключил сделку со следствием, его дело будет рассмотрено в особом порядке. Он находится под домашним арестом. Пашков заяви о невиновности и содержится в СИЗО. Его дело завершено и будет рассматриваться отдельно. Селещук проходит по делу свидетелем.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...