Пристав привез экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева в суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

Приставы привезли экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева в Центральный райсуд, где 22 сентября начинается рассмотрение его дела о получении взятки. Бывший градоначальник прибыл без наручников и в медицинской маске, передает корреспондент URA.RU.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На вахте Тефтелев предъявил паспорт, выложил ключи из кармана. В сопровождении приставов пошел в зал заседаний. Увидев журналистов, он поздоровался. «Добрый день!», сказал экс-мэр.

Тефтелев обвиняется в том, что вместе с начальником управления капстроительства мэрии Евгением Пашковым получили 2,5 млн рублей от депутата гордумы Сергея Селещука. Фирма народного избранника за это выиграла тендер на строительство школы в микрорайоне Парковый.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-мэр признал вину, заключил сделку со следствием, его дело будет рассмотрено в особом порядке. Он находится под домашним арестом. Пашков заяви о невиновности и содержится в СИЗО. Его дело завершено и будет рассматриваться отдельно. Селещук проходит по делу свидетелем.