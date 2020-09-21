Приставы привезли экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева в Центральный райсуд, где 22 сентября начинается рассмотрение его дела о получении взятки. Бывший градоначальник прибыл без наручников и в медицинской маске, передает корреспондент URA.RU.
На вахте Тефтелев предъявил паспорт, выложил ключи из кармана. В сопровождении приставов пошел в зал заседаний. Увидев журналистов, он поздоровался. «Добрый день!», сказал экс-мэр.
Тефтелев обвиняется в том, что вместе с начальником управления капстроительства мэрии Евгением Пашковым получили 2,5 млн рублей от депутата гордумы Сергея Селещука. Фирма народного избранника за это выиграла тендер на строительство школы в микрорайоне Парковый.
Экс-мэр признал вину, заключил сделку со следствием, его дело будет рассмотрено в особом порядке. Он находится под домашним арестом. Пашков заяви о невиновности и содержится в СИЗО. Его дело завершено и будет рассматриваться отдельно. Селещук проходит по делу свидетелем.
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