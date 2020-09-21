Из разрушающегося дома курганцев расселили в подсобки

В Кургане из разрушающегося дома срочно выселили жильцов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителей Кургана, которых срочно выселили из аварийного дома №22 на ул. Дзержинского, переселили в неблагоустроенные помещения, напоминающие подсобные. Об этом курганцы рассказали URA.RU.

«Нас ночью расселили [18 августа] в экстренном порядке, потому что трещина пошла. Вначале увезли всех в гостиницу „Курган“. Потом предложили временное жилье — неблагоустроенные помещения подсобные. Там голый бетон, холодина», — пояснила одна из женщин. С ее слов, большинство жильцов дома отказались поселяться в подсобках и были вынуждены снимать жилье.

Еще одна жительница аварийного общежития уточнила, что информации о том, что будет с домом и смогут ли они вернуться нет. «Пока никаких движений. Тишина. Обещают, но как-то расплывчато. Конкретики нет», — пояснила девушка.

В администрацию Кургана был направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее агентство сообщало, что в доме начала разрушаться внутренняя стена дома. В трех квартирах и смежных с ними помещениях деформированы перегородки, разделяющие жилые помещения и общий коридор.

Критическое состояние здания было установлено в ходе обследования, которое провела межведомственная комиссия администрации Кургана. Трехэтажный дом 1955 года постройки был признан аварийным в 2016 году и вошел в третий этап программы переселения граждан из аварийного жилья, рассчитанной до 2025 года.