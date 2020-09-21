Взрыв газа в тюменской пятиэтажке произошел вечером 20 сентября Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Взрыв газа в тюменской многоэтажке вечером 20 сентября произошел из-за неосторожных действий с газопроводом в одной из квартир. Информацию об этом сообщили в СУ СКР по Тюменской области. Там уточнили, что по факту по факту инцидента возбуждено уголовное дело.

«По версии следствия, 20 сентября 2020 года в вечернее время в квартире на втором этаже дома №95 по улице 50 лет ВЛКСМ Тюмени в результате неосторожных действий с газопроводом и газопотребляющим оборудованием, установленным в квартире, произошло возгорание природного газа и хлопок, которые повредили имущество жильцов дома», — сообщает официальный сайт ведомства.

Региональным управлением СК возбуждено уголовное дело по ст. 168 УК РФ «Повреждение чужого имущества по неосторожности». Следствие устанавливает обстоятельства и причины происшествия.

Как URA.RU сообщало ранее, 20 сентября в одной из тюменских многоэтажек произошел взрыв газа, который разрушил несколько балконов и квартир. Один из пострадавших с термическими ожогами был госпитализирован. Позже в компании «Газпром межрегион Север» заявили о том, что квартира, в которой произошло возгорание газовоздушной смеси, была отключена от подачи газа с 2014 года за долги.

Последствия взрыва газа в одной из квартир пострадавшей пятиэтажки Региональное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области