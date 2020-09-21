Свердловского замгубернатора заподозрили в ковид-диссидентстве

Чиновник заявил, что вакцина от гриппа защищает от коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вирусолог Анатолий Альтштейн опроверг высказывание заместителя свердловского губернатора Павла Крекова относительно влияния вакцинации от гриппа на заболеваемость коронавирусом. На брифинге чиновник заявил, что прошлогодняя прививка от гриппа может служить защитой от COVID-19.

«Кстати, среди заболевших ковидом нет тех, кто в прошлом году вакцинировался от гриппа. Ответ на вопрос о взаимосвязи предстоит дать эпидемиологам», — сказал Павел Креков. Между тем, один из собеседников агентства, в данный момент находящийся в палате для больных коронавирусом, заявил, что ставил вакцину от гриппа прошлой осенью, но избежать заражения COVID-19 это не помогло.

Российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн заявил URA.RU, что подобные утверждения могут вызвать у россиян иллюзию безопасности. «Независимо от того, что говорят о восприимчивости той или иной группы населения к коронавирусу, необходимо соблюдать строжайшие меры безопасности», — подчеркнул специалист. По его словам, данные о перекрестном антигене между гриппом и коронавирусом отсутствуют. «Тем более маловероятно влияние на заболевание коронавирусом такой отдаленной по времени вакцинации», — резюмировал Анатолий Альтштейн.