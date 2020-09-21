Суд отложил разбирательство по делу экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

Центральный райсуд Челябинска перенес на 8 октября разбирательство по делу экс-мэра Евгения Тефтелева, обвиняемого в получении взятки. Решение принято по ходатайству прокуратуры из-за процессуального нарушения — бывший глава был уведомлен о начале заседании менее, чем за пять суток, передает корреспондент URA.RU.

«Считаю невозможным начало рассмотрения дела, поскольку Тефтелев был уведомлен о начале заседания менее чем за пять суток. Прошу отложить начало рассмотрения дела», — сказал гособвинитель, и. о. прокурора отдела по надзору за соблюдением законодательства по противодействию коррупции Денис Асадуллин. Судья удовлетворила ходатайство.

Перед этим суд продлил срок домашнего ареста и блокировки банковских счетов Тефтелева. Экс-мэр не возражал.

О переносе разбирательства ходатайствовал гособвинитель Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После заседания Асадуллин объяснил, что закон запрещает рассматривать дело, если может быть нарушего право подсудимого на защиту, как в данном случае, когда его уведомили о начале заседания менее чем за пять суток. «Далее нам предстоит огласить обвинение и заслушать обвиняемого, готов ли он к рассмотрению дела в особом порядке. От этого будет зависеть, как пройдет далее процесс. Максимальное наказание, грозящее Тефтелеву, в рамках соглашения, не может превысить 7,5 лет… Речь идет об общем покровительстве Селещуку. Заняв пост главы, Тефтелев вынуждал Селещука дать взятку в в размере 5% от контракта. В первый раз тот отказал, но в результате давления все же сделал это», — рассказал прокурор.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дело Тефтелева будет рассмотрено в особом порядке в связи с заключением соглашения обвиняемого со следствием. Экс-мэр прзнался в получении взятки в 2,5 млн рублей от депутата гордумы Сергея Селещука за помощь в победе его фирмы в конкурсе на строительство школы. Вторым фигурантом является бывший начальник управления капитального строительства администрации Челябинска Евгений Пашков. Однако он заявил о своей невиновности. Его дело будет рассматриваться отдельно. Селещук проходит по обоим делам свидетелем.