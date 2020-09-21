В Свердловской области в самый холодный день сентября будет буря

При ветре 15 м/с начинают падать деревья Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

ГУ МЧС по Свердловской области предупреждает, что в среду 23 сентября следует ждать сильного ветра. Об этом известили горожан путем рассылки СМС-сообщений.

«По данным синоптиков 23.09 в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду. Будьте бдительны!» — предупреждает МЧС.

Ранее URA.RU писало, что по данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 сентября станет самым холодным днем сентября. В этот день ожидается температура 5-7 градусов, ночью столбик термометра модет опуститься до минус двух градусов. При этом 23 сентября в области ожидается дождь с мокрым снегом. В гидрометцетре уточнили, что старые деревья могут падать уже при скорости ветра 15 метров в секунду.