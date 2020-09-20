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В Свердловской области наступила самая холодная неделя сентября

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег с дождем ожидается на этой неделе в Свердловской области Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сегодня, 21 сентября, в Екатеринбурге и ряде городов Свердловской области выпал первый снег. В Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили URA.RU, что на этой неделе снова ожидается снег.

«Эта неделя ожидается холодной. Дневная температура будет держаться в районе 5-10 градусов, ночью столбик термометра может опускаться до нуля и даже минус одного градуса. Осадки пока будут продолжаться, но постепенно их интенсивность будет снижаться. Сильные осадки ожидаются в среду, когда пройдет дождь с мокрым снегом. Уже в пятницу температура начнет повышаться, в выходные днем температура может достигать 14-15 градусов выше нуля», — сообщили в гидрометцентре.

По словам синоптиков, постоянный снежный покров в Свердловской области сформируется в ноябре. Снегопады в сентябре и октябре если пройдут, то будут незначительными.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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