21 сентября 2020
20 сентября 2020

Пермячка найдена мертвой на пороге поликлиники

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщину нашли мертвой рано утром Фото: Анна Майорова © URA.RU

В городе Чайковский Пермского края на крыльце поликлиники скончалась женщина. О случившемся URA.RU рассказали горожане, ставшие очевидцами случившегося. Уточняется, что инцидент произошел в поликлинике №3 микрорайона Заринский.

«Она лежала на крыльце, прикрытая простыней. Самое интересное, рядом в этот момент никого не было. Ужас», — сообщила одна из жительниц Чайковского.

В медицинском учреждении агентству пояснили, что погибшую обнаружили рано утром еще до открытия поликлиники. «В начале восьми часов утра на крыльце поликлиники была обнаружена погибшей женщина. Поликлиника в это время была еще закрыта», — сказала одна из сотрудниц медучреждения.

Сейчас поликлиника устанавливает детали произошедшего. URA.RU направило запрос в министерство здравоохранения Пермского края с просьбой прокомментировать данную информацию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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