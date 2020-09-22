Бюджет ЯНАО перекраивают ради детей

Более 4 млрд рублей пойдет на реконструкцию и модернизацию детских садов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Предусмотренные бюджетом ЯНАО выплаты окружным департаментам образования и строительства перераспределят между муниципалитетами. Из опубликованного постановления правительства округа следует, что это связано с программой модернизации системы образования до 2024 года и созданием муниципальных концессий, в конечном счете на детские сады.

«Утвердить распределение субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе по созданию на основе муниципально-частного партнерства (муниципальных концессий) объектов образования на 2020 год из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований», — говорится в документе за подписью губернатора Дмитрия Артюхова. Бюджетные ассигнования департаменту строительства ЯНАО и департаменту образования ЯНАО, как главным распорядителям средств, уменьшены.

Согласно документу, речь идет о перераспределении десятков миллионов рублей. К примеру, объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту образования, сократится на 93,2 млн рублей, а общая сумма распределенных бюджетных ассигнований муниципалитетам на софинансирование расходных обязательств по созданию концессий превышает четыре млрд рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что Ноябрьск получит почти 100 млн рублей из окружного бюджета на ремонты и реконструкцию образовательных учреждений. Средства были выделены через департаменты образования и строительства ЯНАО.