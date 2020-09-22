Курганцы жалуются на нелегальное кладбище возле дома

Могила кладбища можно увидеть уже из крайних домов поселка (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кетовском районе (Курганская область) недалеко от домов незаконно хоронят людей. Об этом сообщил местный житель в группе соцсести «ВКонтакте» «Инцидент Курган».

«Речь идет о кладбище в поселке Чистопрудный, Кетовский район. Проблема бедствия огромна. Небольшое деревенское кладбище за несколько лет выросло до немыслимых размеров. Захоронения ведутся на землях лесного фонда абсолютно незаконно», — рассказал в посте подписчик сообщества. Он добавил, что из-за захоронений местные деревья падают при малейшем порыве ветра. «А между тем, из крайних домов поселка уже видны могилы», — добавил он.

«Это кладбище — незаконное. Людям объясняли, что там никто не выдаст справки о захоронении», — рассказал URA.RU директор Союза похоронных организаций региона Артур Пономарев. Данное кладбище существует около десяти лет. Он добавил, что вопрос по нелегальным кладбищам находится на контроле губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

Пономарев отметил, что он с региональным правительством помогает передать местным властям территорию кладбища, чтобы за ним можно было ухаживать, но это займет много времени. Пока жители могут узнать у местного руководства, где можно законно похоронить людей. На момент написания новости, в приемную Кетовского района URA.RU дозвониться не удалось.