Отец Тесака прилетел в Челябинск за телом сына

Марцинкевичу-старшему должны передать тело активиста после процедуры опознания (фото из архива) Фото: depositphotos.com

новость из сюжета Смерть Тесака в челябинском СИЗО

Отец известного националиста Максима Тесака Марцинкевича Сергей и его адвокат Иван Сидоров прилетели в Челябинск. Они планируют получить на руки результаты экспертиз и транспортировать в Москву тело умершего в челябинском СИЗО активиста.

Предполагается, что 23 сентября Марцинкевичу-старшему предстоит опознать покойного. «После завершения формальностей тело отдадут родным, которые собираются похоронить Максима на одном из столичных кладбищ», — сообщил источник URA.RU в правоохранительных структурах.

Следствие придерживается версии, что Тесак совершил суицид. Сергей Марцинкевич считает, что его сын был убит или доведен до самоубийства: он уверен, что по собственной воле Тесак не решился бы уйти из жизни.

Как заявил URA.RU адвокат семьи Алексей Михальченко, родные намерены добиваться на возбуждении уголовного дела. «Мы настаиваем, чтобы следствие возбудило дело по статье 105 УК РФ (убийство), чтобы в рамках его провести исследования, допросить сокамерников, сотрудников ФСИН, следователя, которому Марцинкевич якобы добровольно дал признательные показания по другому делу, изъять записи камер видеонаблюдения», — заявил юрист в беседе с корреспондентом URA.RU.

Марцинкевича нашли мертвым 16 сентября в камере СИЗО-3 в Челябинске. Там он находился по пути из Красноярска в Москву, где его должны были допросить в рамках расследования очередного уголовного дела. Также в камере были обнаружены несколько предсмертных записок.