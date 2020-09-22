В Кремле ответили Грефу на критику налога для богатых

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Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий, портрет
Мнение экспертов всегда учитывается при принятии законов, отметил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мнение главы Сбербанка Германа Грефа касательно повышения НДФЛ для состоятельных граждан будет учтено профильными ведомствами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Греф имеет экспертное мнение. Наряду с другими точками зрения оно всегда принимается во внимание профильными ведомствами», — заявил Песков «Подъему». При этом представитель Кремля отметил, что точка зрения каждого эксперта не обязательно является определяющей.

До этого Греф заявил, что повышение налогов в России снижает конкурентные преимущества, которые есть у страны. По мнению банкира, вместо введения налога на проценты по депозитам, стоит снизить ставки по ряду налогов, а некоторые вообще отменить. По мнению Грефа, со временем НДФЛ должен стать прогрессивным, передает RT.

Ранее в России предложили повысить до 15% НДФЛ для граждан, чей доход превышает пять миллионов рублей в год. В середине сентября законопроект поступил в Госдуму, напоминает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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