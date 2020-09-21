Суд присяжных вынес вердикт банде, убившей двух тюменцев

Четверо тюменцев получили срок от 8 до 17 лет Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Тюменской области вынесен приговор четырем жителям региона, устранившим своего друга, который планировал раскрыть информацию об убийстве, совершенным одним из участников банды. Еще одного их приятеля привлекли за сокрытие преступления, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

«Один из мужчин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей „убийство“, трое — в совершении преступления, предусмотренного статьей „убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление“. Еще один участник осужден по статье укрывательство преступлений», — отметили в ведомстве.



Как следует из материалов уголовного дела, в мае 2019 года мужчины приехали в Упоровский район. Там один из фигурантов планировал встретиться с молодым человеком, которого подозревал в причастности к смерти своего отца. 21-летний мужчина отвез потерпевшего в лесной массив, якобы, для разговора, и убил. В тот же вечер один из приятелей фигуранта заявил, что о преступлении молчать не будет. «Не желая этого допустить, трое мужчин убили и его, а труп утопили в реке», — сообщили в прокуратуре.



Суд присяжных назначил наказания четырем убийцам в виде лишения свободы сроком от 8 до 17 лет. Сокрывшему преступление присудили штраф 150 тыс. рублей, однако снизили до 20 тыс. из-за длительного нахождения в СИЗО.