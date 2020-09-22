РФС признал ошибкой решение засчитать гол Дзюбы в ворота «Урала»

Система VAR по ошибке рекомендовала судьям засчитать гол футболиста «Зенита» Артема Дзюбы в матче с «Уралом». Об этом сообщили в Российском футбольном союзе (РФС).
Советник генсекретаря РФС Дэвид Эллерей совместно с командой проекта VAR (Система видеопомощи арбитрам) проанализировал работу видеоарбитров и ассистентов видеоарбитров на матчах восьмого тура чемпионата России. Выяснилось, что в матче «Урала» и «Зенита» система VAR не определила офсайд на моменте с голом Дзюбы, забитым на четвертой минуте и порекомендовала засчитать его.
«Решение ассистента судьи о фиксации положения „вне игры“ было правильным. VAR и AVAR неправильно расположили линию офсайда по голове, а не стопе Дзюбы», — приводит сообщение РФС РБК. При этом в Союзе отметили, что «стоп-кадр» без линий, показанный по ТВ, был неправильным в отношении положения игроков, так как на тот момент еще не было паса.
Разбор стал первым после назначения Эллерея на пост советника генсека РФС Алаева. 66-летний англичанин является одним из создателей системы VAR. Впервые она была использована в 2017 году на Кубке конфедерации. Система позволяет судье принимать решение с помощью видеоповторов произошедшего в ходе матча.
После девяти туров чемпионата России «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице с 17 очками. Следующий матч «Зенита» состоится дома 26 сентября. Команда сыграет с «Уфой». «Урал» занимает в таблице 11 строчку из 16, набирая 10 очков. Матч «Зенит»-«Урал», завершившийся счетом 1:1, прошел 19 сентября на «Екатеринбург-Арене».
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