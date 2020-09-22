Возле главного парка Екатеринбурга появится остров с VIP-жильем

Ранее Александр Высокинский предлагал восстановить пруд рядом с ЦПКиО Фото: Анна Майорова © URA.RU

В пойме реки Исеть, рядом с Центральным парком культуры и отдыха им. Маяковского (ЦПКиО), может появиться искусственный остров с элитным жильем, сообщили URA.RU источники на строительном рынке Екатеринбурга. По словам собеседников агентства, проект, по концепции напоминающий Новую Голландию в Санкт-Петербурге, готовятся презентовать на 100+ Forum Russia, который пройдет в уральской столице в октябре.

«[Голландское] архитектурное бюро Svesmi по заказу [строительной компании] Acons Group разрабатывает проект „Малая Голландия“. Это рукотворный остров на четыре тысячи жителей рядом с ЦПКиО», — поделился инсайдер. Ранее это же архитектурное бюро подготовило проект развития парка, взятый в итоге за основу, — так же по заказу Acons Group, застройщика прилегающего к ЦПКиО ЖК Clever Park.

По информации URA.RU, речь идет о частично заболоченной территории, где ранее был пруд. В августе мэр Екатеринбурга Александр Высокинский предложил воссоздать водное пространство. «Первый вариант — восстановить зеленую гладь и сделать парковый пруд, каким он и был. Второй — оставляем русло и смотрим варианты, которые могут идти под застройку. Но в любом случае это будут не небоскребы, а низкоэтажная застройка», — говорил Высокинский.

В пресс-службе компании URA.RU заявили, что Acons Group «готовит презентацию проекта переосмысления депрессивной территории, примыкающей к заводу радиоаппаратуры [на ул. Щорса, 7А, возле ЦПКиО]». «Речь идет о принципиально новых для Екатеринбурга архитектурных решениях в рамках развития сети набережных реки Исеть», — отметили в компании, подчеркнув, что «границы проекта не затрагивают границ ЦПКиО».