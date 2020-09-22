Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о новом способе формирования правительства. Президент сможет освобождать от должности любого из членов кабмина.
«Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о правительстве РФ», — передает ТАСС. Документ подразумевает, что члены кабмина назначаются президентом после утверждения нижней палатой парламента.
Президент, согласно законопроекту, будет осуществлять общее руководство правительством. При этом премьер-министр страны будет нести персональную ответственность перед президентом за работу правительства страны.
Глава государства сможет освобождать от должности любого члена кабмина, в том числе премьер-министра. Роспуск органа для этого не потребуется.
Также Путин внес в Госдуму законопроекты о безопасности, внешней разведке и прокуратуре. Принятие законов планируется во исполнение поправок, принятых в Конституцию России в 2020 году.
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