Путин внес законопроект о формировании нового правительства. Уволить премьера станет проще

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Встреча Владимира Путина с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию РФ. Москва, путин владимир
Владимир Путин внес в Госдуму ряд законопроектов Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о новом способе формирования правительства. Президент сможет освобождать от должности любого из членов кабмина.

«Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о правительстве РФ», — передает ТАСС. Документ подразумевает, что члены кабмина назначаются президентом после утверждения нижней палатой парламента.

Президент, согласно законопроекту, будет осуществлять общее руководство правительством. При этом премьер-министр страны будет нести персональную ответственность перед президентом за работу правительства страны.

Глава государства сможет освобождать от должности любого члена кабмина, в том числе премьер-министра. Роспуск органа для этого не потребуется.

Также Путин внес в Госдуму законопроекты о безопасности, внешней разведке и прокуратуре. Принятие законов планируется во исполнение поправок, принятых в Конституцию России в 2020 году.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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