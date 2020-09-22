22 сентября 2020

Путин рассказал Макрону свою версию по делу Навального

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимир Путин напомнил, что ранее Навальный уже высказывался о плохом самочувствии Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Алексей Навальный впал в кому

Блогер Алексей Навальный мог сам принять нервно-паралитический яд из группы «Новичок». Об этом во время разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил российский лидер Владимир Путин.

Кроме того, президент РФ назвал Навального «интернет-смутьяном», который раньше симулировал болезнь. Он потребовал от западных стран предоставить доказательства отравления блогера. «Владимир Путин… с презрением отзывался об Алексее Навальном, считая его простым интернет-смутьяном, который симулировал недомогания в прошлом», — пишет издание Le Monde.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно посадили в Омске, самого блогера госпитализировали, а позже перевезли в немецкую клинику Charite. В правительстве Германии заявили, что в организме россиянина обнаружены якобы следы яда из группы «Новичок».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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