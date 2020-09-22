Путин рассказал Макрону свою версию по делу Навального

Блогер Алексей Навальный мог сам принять нервно-паралитический яд из группы «Новичок». Об этом во время разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил российский лидер Владимир Путин.
Кроме того, президент РФ назвал Навального «интернет-смутьяном», который раньше симулировал болезнь. Он потребовал от западных стран предоставить доказательства отравления блогера. «Владимир Путин… с презрением отзывался об Алексее Навальном, считая его простым интернет-смутьяном, который симулировал недомогания в прошлом», — пишет издание Le Monde.
Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно посадили в Омске, самого блогера госпитализировали, а позже перевезли в немецкую клинику Charite. В правительстве Германии заявили, что в организме россиянина обнаружены якобы следы яда из группы «Новичок».
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