Акции «Яндекса» взлетели на фоне покупки «Тинькофф банка»

На момент закрытия торгов акции «Яндекса» стоили 66,06 долларов за штуку Фото: Анна Майорова © URA.RU

Акции «Яндекса», торгующиеся на бирже Nasdaq, подорожали практически на 12% после объявления о грядущей покупке «Тинькофф банка». Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

На момент закрытия торгов акции «Яндекса» стоили 66,06 долларов за штуку (на максимуме за день они стоили 68,23). Во время торгов в основную сессию на Мосбирже цена акций компании выросла на 8,22%, на момент закрытия их стоимость составляла 4 900 рублей. Акции TCS Group Holding, в которую входит «Тинькофф Банк», также подскочили более чем на 10%.

Ранее стало известно, что «Яндекс» купит TCS Group. Размер сделки составит около 5,48 миллиарда долларов.