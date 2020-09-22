«Яндекс» купит «Тинькофф Банк»

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Выставка «Россия, устремлённая в будущее» в Манеже. Москва, яндекс, алиса
Сумма сделки составит около 5,48 $ млрд Фото: Антон Белицкий © URA.RU

«Яндекс» купит TCS Group, в которую входит банк «Тинькофф». Об этом сообщает издание «Подъем».

«Яндекс» договорился о покупке TCS Group, в которую входит банк «Тинькофф»», — пишет «Подъем». Размер сделки составит около 5,48 миллиарда долларов. В компании «Яндекс» подтвердили информацию о переговорах по покупке TCS Group. На фоне этих сообщений акции группы, в которую входит банк «Тинькофф», взлетели почти на пять процентов.

URA.RU попыталось связаться с создателем «Тинькофф-банка» Олегом Тиньковым. Имеющейся в распоряжении редакции номер телефона оказался вне зоны доступа. Дозвониться до главы пресс-службы банка Кирилла Вишнепольского не удалось — он не взял трубку.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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