22 сентября 2020

Шесть заключенных вырыли тоннель и сбежали из колонии в Дагестане. ФОТО

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Первое сентября в кировоградской колонии для несовершеннолетних, колючая проволока, зона, тюрьма, место заключения, отбывание наказания
Преступники сбежали из исправительной колонии строгого режима №2 (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Шестеро заключенных сбежали из колонии в дагестанском поселке Шамхал. Для побега они сделали подкоп и вырыли тоннель, сообщили в региональном управлении ФСИН.

«При проведении обхода на контрольно-следовой полосе был обнаружен подкоп. Незамедлительно был проведен подсчет осужденных, в ходе которого выявлен факт отсутствия шестерых», — говорится в сообщении. Как сообщает telegram-канал Baza, к задуманному беглецы готовились долго — преступники пытались прокопать тоннель в течение года. На розыск сбежавших поднят личный состав УФСИН по Дагестану.

По данным источника ТАСС, среди сбежавших один уроженец Таджикистана, остальные — уроженцы Дагестана. Четверо из шести были осуждены к длительным срокам за наркотических преступления, двое — за убийства.

В начале сентября двое преступников также сбежали из колонии-поселения в Забайкалье. Один из них осужден за убийство, второй — за смертельное ДТП, передает телеканал 360. А в апреле из психиатрической больницы в Иркутской области сбежали шесть пациентов, напоминает RT.

Фото: telegram-канал Baza

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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