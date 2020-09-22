Шестеро заключенных сбежали из колонии в дагестанском поселке Шамхал. Для побега они сделали подкоп и вырыли тоннель, сообщили в региональном управлении ФСИН.
«При проведении обхода на контрольно-следовой полосе был обнаружен подкоп. Незамедлительно был проведен подсчет осужденных, в ходе которого выявлен факт отсутствия шестерых», — говорится в сообщении. Как сообщает telegram-канал Baza, к задуманному беглецы готовились долго — преступники пытались прокопать тоннель в течение года. На розыск сбежавших поднят личный состав УФСИН по Дагестану.
По данным источника ТАСС, среди сбежавших один уроженец Таджикистана, остальные — уроженцы Дагестана. Четверо из шести были осуждены к длительным срокам за наркотических преступления, двое — за убийства.
В начале сентября двое преступников также сбежали из колонии-поселения в Забайкалье. Один из них осужден за убийство, второй — за смертельное ДТП, передает телеканал 360. А в апреле из психиатрической больницы в Иркутской области сбежали шесть пациентов, напоминает RT.
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