22 сентября 2020

Политолог: зачем Макрону раскрывать беседу с Путиным о Навальном

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ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Трансляция выступления Владимира Путина. Санкт-Петербург, макрон на экране
Эммануэль Макрон хочет занять лидирующую позицию в Европе Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Алексей Навальный впал в кому

Президенту Франции Эммануэлю Макрону была выгодна публикация его разговора с российским лидером Владимиром Путиным о блогере Алексее Навальном. Такое мнение в разговоре с URA.RU озвучил доктор политических наук Илдус Ярулин.

Издание Le Monde опубликовало свою версию разговора Макрона с Путиным. По данным издания, российский лидер якобы предположил, что Навальный мог сам принять нервно-паралитический яд из группы «Новичок». Также президент РФ назвал блогера «интернет-смутьяном», который раньше симулировал болезнь.

«Я не очень верю в то, что такие утечки появляются случайно. Сейчас не каждый серьезный журнал рискнет публиковать какие-то материалы без оглядки на свое правительство», — сказал Ярулин. По его словам, опубликованный разговор Путина и Макрона мог быть нацелен на повышение рейтинга французского лидера на международной арене.

Как отметил политолог, Франция пытается занимать ключевое место в Европе. Макрон хочет выставить себя как одного из доминирующих политических игроков в мире и встать на один уровень с Трампом и Путиным, заключил Ярулин. Он подчеркнул, что сейчас в мире идет жесткая антироссийская борьба, и каждый пытается вынести из этого для себя выгоду.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Москву прояснить ситуацию с Навальным, который, по утверждению ФРГ, был отравлен химоружием, передает «Национальная служба новостей». Французский лидер в ходе выступления на Генассамблее ООН назвал инцидент с блогером «попыткой убийства».

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