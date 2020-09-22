Власти ЯНАО ослабили карантин для двух категорий людей

Приезжающие на Ямал вахтовики будут получать справки по новым условиям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Правительство ЯНАО ослабило режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии коронавируса. Изменены правила предоставления справки о COVID-19 для двух категорий — приезжих вахтовиков и вернувшихся в регион ямальцев. Соответствующий документ, подписанный губернатором Дмитрием Артюховым, появился на сайте окружного правительства.

Согласно новым правилам, жители Ямала, вернувшиеся из короткой поездки, могут не проверяться на коронавирус. «При возвращении из краткосрочной поездки сроком до 10 дней за пределы региона (отпуск после лечения или командировка) сдавать анализ на COVID-19 не нужно», — пояснили в окружном оперативном штабе. Вахтовики и другие лица, которые не проживают в ЯНАО постоянно, должны получить отрицательный тест не менее чем за пять дней до приезда. Раньше этот срок составлял три дня.

В пресс-службе правительства ЯНАО добавили, что также возобновляется порядок приема граждан в органах соцзащиты региона. С 1 октября прекратится автоматическое продление соцвыплат. Для этого ямальцы снова будут должны приходить в МФЦ или подавать заявление через интернет.

Согласно данным на утро 23 сентября, в ЯНАО подтверждено 14 594 случаев коронавируса, вылечились 13 290 человек. За время пандемии скончались 99 пациентов. В округе идет третий этап снятия карантина, отменены почти все ограничения. Режим повышенной готовности продлится до 1 октября.