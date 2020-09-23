Сбербанк создаст музыкальный сервис

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Музыка от Сбербанка будет представлена на умных устройствах банка Фото: Александр Мамаев © URA.RU

У Сбербанка появится свой сервис аудиостриминга СберЗвук. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«Сервис <…> объединит на своей платформе 40 млн композиций», — говорится в сообщении. Сервиса будет создан на базе компании «Звук». Ранее Сбербанк получил 100% акций этой компании. Генеральным директором будет вновь назначен Михаил Ильичев, который руководил «Звуком» с 2014 по 2017 год. Текущий директор сервиса Игорь Мухин останется в команде, добавили в пресс-службе.

Сбербанк и «Звук» уже завершили интеграцию сервиса со Сбербанк ID. В ближайшее время компании намерены сделать интеграцию c платежным сервисом SberPay. Также музыка будет представлена в будущих сервисах подписки и умных устройствах банка.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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