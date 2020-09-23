Российские чиновники останутся без обещанного повышения зарплаты

Реформу о повышении материальной мотивации переносят на более позднее время Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В правительстве решили отложить решение о повышении зарплат чиновникам. Это поможет сэкономить почти 200 млрд рублей, следует из данных проекта федерального бюджета на 2021—2023 годы.

«Правительство сэкономит почти 200 млрд рублей за счет переноса на 2023 год реформы „системы материальной мотивации“ федеральных госслужащих», — говорится в пояснительной записки к проекту. В Минфине объяснили это решение необходимостью обеспечения поддержки населения и финансирования мероприятий для развития экономики в период пандемии коронавируса, пишет РБК.

В 2018 году правительство приняло решение резко увеличить «материальную мотивацию» госслужащих. В этом году на эти цели хотели выделить 208,9 млрд рублей, а в 2021 году — 284,4 млрд рублей. Средняя зарплата чиновника в России составила 35 тысяч рублей в месяц, передает «Национальная служба новостей». При этом за год этот показатель вырос на 9%.