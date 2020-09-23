Знание поправок в Конституцию проверят на ЕГЭ

Выпускникам предстоит изучить обновленную версию основного закона страны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

В следующем году задания для Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по обществознанию дополнят вопросами о принятых в июле поправках в Конституцию РФ. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«Данное новшество связано с принятием поправок в Конституцию», — цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства. Уточняется, что еще в процессе принятия поправок разработчики материалов для ЕГЭ по обществознанию заявили о планах использовать обновленный текст Конституции для заданий в 2021 году.

В январе президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил внести поправки в Конституцию России. Общероссийское голосование по внесению поправок в основной закон страны проходило с 25 июня по 1 июля. По данным ЦИК, внесение изменений поддержали более 70% россиян. Кроме того, Путин предложил проводить в школах мероприятия по изучению Конституции, пишет «Национальная служба новостей».